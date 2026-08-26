Sucedió en Calle Pública, paraje La Izuelina, zona rural y el vehículo involucrado fue un Chevrolet Cruze.

Al arribar, personal policial entrevistó a la conductora de un Chevrolet Cruze, quien manifestó que circulaba de norte a sur por calle Pública cuando perdió el dominio del vehículo, sin intervención de terceros, e impactó contra el cierre perimetral de una vivienda.

La conductora y su hijo no presentaron lesiones. En tanto, J. M. fue trasladado inicialmente a un centro de salud y posteriormente derivado al Hospital Enfermeros Argentinos, donde fue asistido por una herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismos.

Personal de Policía Vial realizó el dosaje de alcohol a la conductora, que arrojó resultado 0,00 g/l.

Interviene la Oficina Fiscal, que dispuso las medidas de rigor.