La Dirección de Educación brindará una capacitación gratuita en puericultura destinada a docentes de jardines maternales y nivel inicial, además de auxiliares, celadores y cocineros.

Comenzará el miércoles 16 de septiembre, tendrá cuatro encuentros y contará con puntaje docente.

La propuesta estará a cargo de la Dra. Graciela Fernández de Raich y abordará cuidados, higiene, lactancia, alimentación complementaria y prevención de accidentes durante la primera infancia.

La inscripción se realiza mediante el siguiente enlace https://bit.ly/EduAlvear.