General Alvear se prepara para recibir a grandes artistas de la escena nacional, bandas de Cuyo y músicos locales.

Este miércoles 26 de agosto, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza fue escenario de la presentación oficial de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur mendocino, que se realizará el sábado 26 de septiembre en General Alvear.

El encuentro reunirá a destacados artistas de la escena nacional, bandas de Cuyo y agrupaciones locales, en una jornada que combinará música, gastronomía y producción cervecera. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek. Organizado por la Municipalidad de General Alvear y 300 Producciones, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, se realizará la segunda edición de uno de los eventos más convocantes del Sur mendocino.

Participaron en la presentación, la vicegobernadora Hebe Casado; el intendente Alejandro Molero y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca. Además, estuvieron Cristina Mengarelli, de la Dirección de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur; Carlos Weiner, director en la zona Sur del Ente Mendoza Turismo, y autoridades de la Subsecretaría de Cultura. Además, la jornada contó con la musicalización de la artista Aluhé.

Los funcionarios destacaron el movimiento que genera la fiesta en sectores como hotelería, gastronomía, turismo y servicios, en una jornada que reúne a miles de personas y combina música, gastronomía y cerveza. Especialmente, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, resaltó el crecimiento de esta propuesta nacida en el Sur provincial y su incorporación a la agenda de festivales de Mendoza.

“Es uno de los festivales más importantes que tiene la provincia y que se lleva adelante en una comunidad que tiene muchos emprendedores, que a lo largo de los años ha ido creciendo y desarrollándose en distintos puntos geográficos de Mendoza”, expresó.

En este sentido, valoró la iniciativa del municipio de General Alvear de celebrar la producción cervecera local a través de un festival que reúne distintas propuestas musicales. “Que Alvear tome la iniciativa de celebrar la cerveza con un festival que incluye distintos lenguajes musicales, que tiene como protagonistas a las bandas de rock y también incorpora nuevos lenguajes, hace que la propuesta tenga un amplio margen de espectadores para poder asistir”, señaló.

Gareca también resaltó la importancia de consolidar el festival dentro de la agenda provincial y puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado, los municipios y el sector privado. “Para nosotros es muy significativo que se pueda estar completando la segunda edición y poner en valor el esfuerzo que hace el intendente y todo el equipo municipal en tiempos tan complejos. Es una fecha que para nosotros es muy importante y que se suma a la agenda provincial”, afirmó.

Por su parte, Carlos Weiner, director de la zona Sur del Ente Mendoza Turismo, destacó el impacto de los festivales en el posicionamiento de Mendoza como destino turístico a nivel nacional. “Desde el Ente Mendoza Turismo entendemos que las actividades turísticas y, en específico, los festivales, han posicionado a la provincia de Mendoza en el contexto nacional”, expresó.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre Municipio, el sector privado y la productora para llevar adelante la propuesta. “Todo este gran escenario que Alvear, conjuntamente con el sector privado y la productora, ponen a disposición de todos aquellos que vienen a disfrutar de una noche de rock, es una muy buena oportunidad para seguir disfrutando de la provincia de Mendoza y, en específico, de General Alvear”, sostuvo.

Luego, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, destacó la importancia de esta nueva edición y su incorporación a la agenda cultural y de festivales de la provincia.

“Para nosotros es muy importante esta nueva edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur de Mendoza, que junto a la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas forma parte de la agenda cultural y de festivales de la provincia”, expresó.

Molero señaló que General Alvear se prepara para recibir a miles de visitantes y destacó la posibilidad de que quienes lleguen al departamento puedan conocer también sus atractivos turísticos. “Eso implica no solo acondicionar la infraestructura, sino también ofrecerles nuestra calidez humana, gastronomía y hospitalidad. Queremos que quienes lleguen puedan disfrutar del festival, pero también conocer las bellezas naturales del Sur de Mendoza”, afirmó.

Además, destacó el crecimiento de la propuesta como encuentro familiar. “La fiesta se está posicionando como un evento familiar. En esta edición habrá propuestas para los más chicos, entre ellas, la presentación de Topa, y también un homenaje a Enanitos Verdes, que viene a completar este reconocimiento al rock nacional y a nuestros artistas”, señaló.

El intendente también puso en valor la participación del sector privado en la realización del festival. “Quiero destacar especialmente la apuesta de la productora privada que hace posible este festival. En un contexto complejo, tomar estos riesgos y apostar por General Alvear tiene un enorme valor. Le agradecemos por permitirnos ofrecer desde el sur de la provincia un evento de esta magnitud”, sostuvo.

Finalmente, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, destacó el aporte de este tipo de acontecimientos al desarrollo cultural, turístico y económico de la provincia.

“Es un orgullo que se pueda llevar adelante este tipo de eventos y que podamos mostrar todo lo que tenemos. Hemos tenido una gran maestra que nos enseñó que la cultura genera turismo, ingresos y actividad económica para la provincia. Esto beneficia no solo a quienes trabajan en la cultura, sino también a la gastronomía, la hotelería y todos los sectores vinculados a los eventos culturales”, expresó.

Asimismo, invitó a los mendocinos a aprovechar la celebración para conocer los atractivos del Sur provincial. “También es una oportunidad para que quienes viven en el Norte de Mendoza conozcan todo lo que ofrece el Sur de la provincia. San Rafael, General Alvear y Malargüe tienen cada uno su encanto y muchas propuestas para disfrutar”, señaló.

La vicegobernadora también agradeció a quienes participan en la organización y, especialmente, al sector privado. “Quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta organización y, especialmente, a la productora privada, que es la que asume el riesgo y realiza la inversión”, concluyó.

Una grilla con artistas nacionales, regionales y locales

La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur mendocino contará con una amplia programación musical, encabezada por Divididos, León Gieco + La Vitale Band, La Delio Valdez, Bándalos Chinos, Lisandro Aristimuño, Kapanga, La Franela, Yami Safdie, Piti Fernández, Maggie Cullen, Cruzando el Charco, el homenaje a Enanitos Verdes, Topa, DJ Pato Smink y Un Verano.

La programación también incluye representantes de distintas provincias de Cuyo: Aluhé, de Mendoza; Los Manyines de Cuyo, de San Luis; Ekiss, de San Juan; Bruno Pinto, de San Rafael, y MIB, de Malargüe.

En representación de General Alvear se presentarán Tearapeutas in Terapia, Atractor, Flor y Truco y Circo Funeral.

Dónde adquirir las entradas

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek.

También están disponibles en los siguientes puntos de venta:

– Cine Teatro Antonio Lafalla.

– Delegaciones municipales.

– Informador Turístico.

– Vinilo Group, en San Rafael.