El Gobierno de La Pampa invertirá $587.313.000 para equipar y dotar de mobiliario al nuevo Hospital de Santa Isabel, cuya puesta en funcionamiento está prevista para el próximo año.

La inversión se realizará a través de dos licitaciones públicas que contemplan la adquisición de equipamiento médico, su instalación y puesta en funcionamiento, además del mobiliario integral para las distintas áreas del establecimiento, que tendrá Nivel III y ampliará la capacidad de atención sanitaria en el oeste pampeano.

El Gobierno provincial llamó a licitación pública para adquirir equipamiento médico de última generación y mobiliario destinado al nuevo Hospital de Santa Isabel, cuya puesta en funcionamiento está prevista para el próximo año. La inversión supera los $587 millones y permitirá dotar de tecnología y equipamiento integral al establecimiento de Nivel III, que ampliará la capacidad de atención sanitaria en el oeste pampeano.

La inversión total prevista asciende a $587.313.000 y se enmarca en la política del Gobierno de La Pampa de fortalecer de manera permanente el sistema público de Salud, tanto mediante nueva infraestructura como a través de la incorporación de tecnología, equipamiento y servicios.

Las adquisiciones se realizarán mediante dos procesos licitatorios. La Licitación Pública N° 101/26, correspondiente al Expediente N° 1661/26, contempla una inversión de $368.961.000 para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento médico.

Por su parte, la Licitación Pública N° 104/26, tramitada mediante el Expediente N° 1660/26, prevé una inversión de $218.352.000 para la adquisición del mobiliario integral necesario para el funcionamiento del nuevo establecimiento.

En conjunto, la planificación comprende 71 ítems destinados a equipar las distintas áreas del hospital, entre ellas kinesiología, laboratorio, internación, guardia y consultorios externos. También incluye los sistemas necesarios para la atención de pacientes internados y ambulatorios y el mobiliario administrativo.

La apertura de sobres con las propuestas económicas se realizará los días 16 y 17 de septiembre en Casa de Gobierno, como parte del proceso para avanzar en el equipamiento integral del establecimiento de cara a su próxima puesta en funcionamiento.

Un hospital de alcance regional

El nuevo Hospital de Santa Isabel fue construido en un predio de más de 20.000 metros cuadrados, ubicado en el sector nordeste de la localidad, y cuenta con una superficie cubierta de 3.472 metros cuadrados.

El establecimiento dispondrá de un sector de consultorios externos y odontología, servicio de internación con capacidad para 14 camas, guardia, shock room y servicios generales. A ello se sumarán farmacia, laboratorio, radiología, ecografía y un área de kinesiología para la atención tanto de pacientes internados como ambulatorios.

La puesta en funcionamiento del nuevo edificio permitirá ampliar y mejorar sustancialmente las prestaciones sanitarias disponibles en Santa Isabel y su zona de influencia. La infraestructura fue proyectada, además, con capacidad para incorporar nuevos servicios en el futuro, fortaleciendo a la localidad como un punto de referencia para la atención de la población del oeste pampeano.