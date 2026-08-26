Un importante operativo se desplegó el miércoles por la noche tras la rotura de un caño de gas natural, que provocó una pérdida y posterior incendio en calle Los Andes, entre Sarmiento y Ruta Provincial 171.

Bomberos Voluntarios de Real del Padre trabajaron con dos móviles y cinco efectivos, junto a personal de CORSPUVI y Policía, realizando el corte preventivo de la arteria y asegurando la zona.

Posteriormente, personal de Gas del Sur realizó el colapso preventivo de la línea matriz, lo que permitió a los bomberos llevar adelante las tareas de enfriamiento, control y extinción del fuego.

Una vez controlada la situación, la empresa reparó la cañería y el servicio quedó normalizado.

El operativo se extendió durante aproximadamente dos horas y media. Afortunadamente, no se informaron personas afectadas