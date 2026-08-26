PAMI EN ALERTA: CLÍNICAS PRIVADAS DE MENDOZA CANCELAN TURNOS POR UN PARO DE 48 HORAS

Cirugías e intervenciones: se postergaron todas las prácticas programadas que no revistan un riesgo inmediato para la vida del paciente.

Según expresaron desde Capress, el motivo del reclamo responde a la urgente actualización de los aranceles que abona la obra social y al pago de deudas atrasadas .

Las instituciones prestadoras aseguran que la brecha entre los valores de PAMI y la inflación acumulada deterioró gravemente la situación financiera de los sanatorios, comprometiendo la viabilidad de varios servicios.

El conflicto en Mendoza forma parte de una ola de reclamos en todo el país. Esta misma semana se registraron medidas de fuerza en Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa.

En paralelo, centros de diálisis y agrupaciones de jubilados han manifestado su preocupación por los desfasajes en los costos operativos y las crecientes barreras en el acceso a medicamentos.

Desde las entidades médicas privadas de Mendoza advierten que, si no hay una respuesta oficial por parte de las autoridades de PAMI que permita recomponer los aranceles y cancelar los pasivos, el esquema de atención podría continuar resintiéndose en las próximas semanas.