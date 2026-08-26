PAMI EN ALERTA: CLÍNICAS PRIVADAS DE MENDOZA CANCELAN TURNOS POR UN PARO DE 48 HORAS

Clínicas privadas locales suspendieron la atención a afiliados de PAMI durante 48 horas, debido a deudas acumuladas y atraso arancelario a los prestadores.
Tal como ocurre en otras provincias, las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Mendoza paralizaron la atención programada para los afiliados de PAMI durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto. La medida de fuerza, de 48 horas de duración, deja sin consultas, prácticas ni cirugías no urgentes a miles de jubilados en la provincia.
PAMI en alerta: los afiliados, los únicos perjudicados
La protesta es impulsada a nivel nacional por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress) y se replica en Mendoza, el Conurbano bonaerense, Córdoba y San Juan.
Durante ambas jornadas, la modalidad de atención en los centros privados locales se limita estrictamente a la urgencia:
-
Guardias operativas: atenderán de forma exclusiva emergencias y cuadros críticos.
-
Turnos suspendidos: quedaron canceladas las consultas médicas habituales y los estudios ambulatorios.
-
Cirugías e intervenciones: se postergaron todas las prácticas programadas que no revistan un riesgo inmediato para la vida del paciente.
Un sector ahogado por la inflación y las deudas
Según expresaron desde Capress, el motivo del reclamo responde a la urgente actualización de los aranceles que abona la obra social y al pago de deudas atrasadas.
Las instituciones prestadoras aseguran que la brecha entre los valores de PAMI y la inflación acumulada deterioró gravemente la situación financiera de los sanatorios, comprometiendo la viabilidad de varios servicios.
El conflicto en Mendoza forma parte de una ola de reclamos en todo el país. Esta misma semana se registraron medidas de fuerza en Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa.
En paralelo, centros de diálisis y agrupaciones de jubilados han manifestado su preocupación por los desfasajes en los costos operativos y las crecientes barreras en el acceso a medicamentos.
Desde las entidades médicas privadas de Mendoza advierten que, si no hay una respuesta oficial por parte de las autoridades de PAMI que permita recomponer los aranceles y cancelar los pasivos, el esquema de atención podría continuar resintiéndose en las próximas semanas.