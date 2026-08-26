Los trabajadores no docentes acumulaban desde 14 hasta 414 faltas. Uno de ellos no volvió a trabajar después de finalizar una licencia y sumó 183 ausencias consecutivas.
La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó un nuevo festival de despidos dentro del sistema educativo mendocino. A través de resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo dispuso la cesantía de cinco trabajadores no docentes, todos con funciones de celadores, tras la conclusión de distintos sumarios administrativos.
Los expedientes muestran un denominador común: el ausentismo reiterado. Uno de los casos acumuló 414 inasistencias injustificadas, otro 183 faltas consecutivas luego de finalizar una licencia y un tercero registró decenas de ausencias en poco más de un año. Las cesantías fueron aplicadas bajo el Régimen General Disciplinario de la Ley 9103, que contempla esta sanción cuando se superan seis faltas injustificadas, continuas o discontinuas, dentro de un período de seis meses.
Los cinco despidos y los motivos
Más de 400 faltas injustificadas. El caso más extremo corresponde a un celador de una escuela de Las Heras. El sumario administrativo determinó que había acumulado 414 inasistencias injustificadas, situación que derivó en la aplicación de la cesantía.