No volvió a trabajar después de una licencia y acumuló 183 ausencias. Otro trabajador no docente fue despedido luego de registrar 183 inasistencias injustificadas consecutivas. Según consta en la resolución, las faltas se produjeron después de finalizar una licencia y el agente no volvió a presentarse a cumplir sus funciones.

Decenas de faltas en un período de dos años. La DGE también dispuso la cesantía de un celador que acumuló 68 inasistencias injustificadas entre 2024 y 2025. El expediente detalló, además, que durante el período total analizado llegó a registrar 85 faltas injustificadas. La resolución consideró acreditado que había superado ampliamente el límite establecido por la normativa disciplinaria.

Catorce ausencias en seis meses. Otro de los despidos se produjo por 14 inasistencias injustificadas registradas entre marzo y agosto de 2021. La instrucción sumarial concluyó que las faltas no fueron justificadas y encuadraban en la causal de cesantía prevista por la Ley 9103.

Más de seis faltas injustificadas y una extensa seguidilla de ausencias. El quinto caso también terminó con la desvinculación definitiva de un celador. La investigación estableció que había incurrido en una cantidad de inasistencias superior al límite legal dentro del período de seis meses. El expediente consignó, además, 57 faltas injustificadas en el último año relevado y 85 en el período total analizado, aunque la cesantía se fundamentó específicamente en la superación del límite establecido por la normativa.

Las cinco resoluciones fueron publicadas en la misma edición del Boletín Oficial y exponen una nueva tanda de sanciones dentro de la administración pública provincial. En este caso, todas las cesantías alcanzaron a personal no docente de la DGE y estuvieron vinculadas, principalmente, con el incumplimiento reiterado de la obligación de asistencia y prestación del servicio.