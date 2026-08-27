Con la participación de agrupaciones corales de General Alvear, Bowen, Real del Padre y Villa Atuel, comenzó este jueves una nueva edición del Encuentro Alvearense de Coros en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

La jornada reunió a coros infantiles, juveniles y de adultos, que compartieron su repertorio ante el público presente.

La propuesta continuará este viernes desde las 19:30 horas con una nueva noche de presentaciones corales. Además, se desarrollará la capacitación “Jugar a cantar”, a cargo de Fede del Sol, destinada a los participantes del encuentro.