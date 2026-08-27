Punta del Agua celebrará su 106° aniversario con una agenda de actividades. Iniciará este viernes y se extenderá hasta el domingo, con propuestas culturales, religiosas, recreativas y productivas para toda la comunidad.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
VIERNES 28:
17:30 hs. Llegada al «Pimiento». Santa Misa. Chocolate-cena-fogón criollo.
14 a 19 hs. Recepción de Animales Expo Caprina de Invierno 2026
SÁBADO 29:
14:30 hs. Festejos de las infancias (plaza).
16 / 17 hs. Jura Expo Caprina.
17:30 hs. Recibimos la Cabalgata. Bendición de Jinetes y Animales. Santa Misa. Velada de Gala.
DOMINGO 30:
9:30 hs. Procesión.
10:30 hs. Santa Misa en honor a Santa Rosa de Lima.
11:30 hs. Acto Protocolar. Entrega de Premios de la Expo. Desfile.
13 hs. Almuerzo.