Este domingo comenzará el Torneo Clausura de la Liga Alvearense de Hockey en el Estadio Macarena Rodríguez, con la participación de 10 equipos de General Alvear, San Rafael, San Carlos y La Pampa.

La competencia tendrá dos partidos por equipo y se espera una importante convocatoria.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó el trabajo que se viene realizando para acompañar el crecimiento de la disciplina y señaló: “venimos trabajando con mucho compromiso con el hockey”, con tareas de mantenimiento y mejoras en el espacio deportivo.

Por su parte, Alejandra Paz, integrante de la organización, explicó que la propuesta busca ampliar la participación en distintas categorías. “La idea también es poder agrandar la familia del hockey”, sostuvo, y adelantó que se proyectan torneos para infantiles, mamis y una competencia masculina.

Con 10 equipos confirmados y dos partidos por conjunto durante la jornada, se espera un domingo con una importante presencia de jugadores y familias en el Estadio Macarena Rodríguez.