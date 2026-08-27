En diálogo con FM VIÑAS el Coordinador del Consejo de Seguridad, Luis Alcaino, habló sobre el ordenamiento de tránsito, circulación de vehículos pesados, zonas escolares y la necesidad de mejorar en el área vial.

Uno de los puntos centrales fue el nuevo recorrido establecido para el tránsito pesado: ‘esta decisión busca principalmente retirar la circulación de camiones del casco céntrico y mejorar la fluidez vehicular, la traza que actualmente se comunica a los camioneros contempla para quienes ingresan desde el norte el recorrido por Chacabuco, Libertad, Alpatacal, Circunvalación, Ruta 188, 5 Esquinas, Centenario y finalmente la conexión con la Ruta 143’, detalló.

Si bien se están analizando algunas cuestiones puntuales, Alcaino indicó que este recorrido sería el que permanecerá vigente: ‘esto es un proceso y seguramente si algo no funciona se irá modificando con el tiempo’, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de escuchar las distintas posiciones y buscar alternativas que permitan encontrar un equilibrio: ‘el desafío es evitar que los camiones atraviesen el centro de la ciudad, pero al mismo tiempo mantener una circulación posible y segura teniendo en cuenta que el transporte pesado también necesita acceder a estaciones de servicio y otros puntos de la ciudad’, comentó.

Otro de los temas que generó debate fue la colocación de un reductor de velocidad en la intersección de Ruta 143 y calle Centenario: ‘la medida apunta a prevenir accidentes y reducir la velocidad, aunque la instalación de estos elementos corresponde al trabajo conjunto con otras áreas municipales, particularmente Obras y Servicios Públicos’, agregó.

Además del tránsito pesado, otro de los grandes desafíos está relacionado con las zonas escolares ya que en determinados sectores confluyen varios establecimientos educativos, transporte público y una importante cantidad de vehículos particulares, especialmente durante los horarios de ingreso y salida.

En ese marco, se implementaron medidas para ordenar la circulación y facilitar el descenso de los alumnos: ‘las modificaciones permitieron mejorar el ordenamiento aunque ninguna medida es infalible y que todavía existen aspectos para seguir trabajando’, comentó.

Desde el área se insistió en que, más allá de las obras, la señalización y los controles, la seguridad vial también depende del comportamiento de quienes utilizan la vía pública.

El exceso de velocidad, distracciones y falta de respeto por las normas fueron señalados como algunos de los principales factores que pueden provocar accidentes.