Bowen se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una agenda que reunirá actividades culturales, deportivas y comunitarias durante septiembre.

Los festejos comenzarán este domingo con las actividades por el Día del Niño y continuarán con propuestas como los Torneos de la Juventud, el Día del Inmigrante, peñas, loterías y las “Tardecitas de Biblioteca” en la Biblioteca Popular Antonio Di Marco, entre otras.

El aniversario tendrá su acto central el domingo 13 de septiembre, con el desayuno, acto oficial y el tradicional desfile cívico-policial con la participación de instituciones, clubes y agrupaciones del distrito. “Estamos trabajando y contentos de poder realizar todos los eventos que tenemos planeados para este septiembre bowense”, señaló el delegado de Bowen, Luis Gergeluk.

Como novedad, este año se realizará el Primer Torneo de Asadores, una propuesta organizada junto a la Dirección de Turismo que busca poner en valor la identidad productiva y ganadera. El director de Turismo, Gustavo García, explicó: “en Mendoza no hay un torneo de estas características, así que dijimos: vamos a ser los primeros, los pioneros”. Además, confirmó que el encuentro será el domingo 20 de septiembre por la mañana en el Predio del Festival de la Ciruela y que ya cuenta con la participación de unas 18 a 20 instituciones.

La competencia tendrá como protagonista al costillar al ensartador y contará con un jurado integrado por chefs de renombre y representantes de la Cámara de Comercio. El primer puesto recibirá $1.000.000, el segundo $600.000 y el tercero $400.000. La jornada también incluirá autos antiguos y propuestas gastronómicas para el público.