El Polideportivo Deportistas Alvearenses recibió este fin de semana el primer encuentro regional de Boccia, una disciplina paralímpica destinada a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas severas.

La propuesta reunió a delegaciones de General Alvear, Maipú, Las Heras y San Juan en una jornada de competencia, integración e intercambio de experiencias.

La asesora para Personas con Discapacidad, Viviana Lima, destacó la presencia de atletas de distintos puntos de la región y valoró el crecimiento que viene registrando esta disciplina en el departamento, donde el equipo local mantiene una preparación constante durante todo el año.

Representantes de las delegaciones visitantes resaltaron la organización del encuentro y el ambiente de compañerismo que se vivió durante la jornada. Además, coincidieron en la importancia de generar estos espacios, que favorecen el intercambio entre deportistas, familias y profesores, priorizando la participación y el disfrute por encima de los resultados.

La iniciativa se enmarca en las acciones destinadas a fortalecer el deporte adaptado y ampliar las oportunidades de inclusión, promoviendo la actividad física como un espacio de desarrollo, encuentro y participación para las personas con discapacidad.