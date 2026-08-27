La Policía Rural, en conjunto con inspectores de la Ley Federal de Carnes, realizó controles en General Alvear en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia. Las intervenciones estuvieron destinadas a verificar las condiciones de comercialización y traslado de productos cárnicos.

Uno de los procedimientos se realizó en un comercio ubicado en la calle San Juan en General Alvear. Durante la inspección, la propietaria autorizó el ingreso del personal y se constató la presencia de distintos cortes de carne bovina en un freezer de color blanco que se encontraba desenchufado.

También se encontró carne molida sin envoltorio y en contacto con el piso, además de dos bolsas de grasa. En total, fueron detectados 12 kilos de productos cárnicos de origen bovino en condiciones de contaminación cruzada y no aptos para el consumo.

En otro control, realizado en avenida Libertador Sur, el personal inspeccionó un vehículo Fiat Iveco Daily conducido por un hombre. Con autorización del conductor, se revisó la parte posterior del rodado, donde se encontró una media res de cerdo de aproximadamente 40 kilos, en contacto directo con el piso y sin envoltorio.

Ante las condiciones detectadas, el médico veterinario dispuso el decomiso de la carne por falta de higiene y riesgo para la salud pública. En ambos casos se dio intervención a la Oficina Fiscal, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Por otro lado, desde la Dirección de Ganadería se realizó la toma de muestras con el objetivo de determinar si se trata de carne equina. Las muestras fueron remitidas al laboratorio del organismo, donde se efectuarán los análisis correspondientes. Actualmente, se aguarda el informe final con los resultados.

Desde el Ministerio de Producción destacaron la importancia de este tipo de controles, que se realizan de manera articulada con las fuerzas de seguridad, con el objetivo de prevenir la comercialización de productos de origen ilegal y garantizar las condiciones sanitarias de los alimentos que llegan a la población.