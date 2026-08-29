El hecho sucedió en Avenida Alvear Este y Echeverría, las personas asistidas fueron indentificadas como F.M y Á.C ambas de 18 años.

Personal policial intervino ante el vuelco de un Chevrolet Corsa donde el conductor circulaba por Ruta 188, de oeste a este, y, al superar la intersección con Echeverría, mordió la banquina, perdió el dominio y colisionó contra el boulevard, produciéndose posteriormente el vuelco.

Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos, donde recibieron asistencia por traumatismos múltiples y posteriormente fueron dados de alta.

El dosaje de alcoholemia realizado al conductor arrojó 0,76 g/l, se labró el acta vial correspondiente y se dio intervención a la Oficina Fiscal.