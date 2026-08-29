El encuentro entre el Sabalero y Croto quedó en empate por 1 a 1 pero la victoria del fin de semana pasado le permitió a Colón meterse en la final del apertura 2026 que disputará frente a Ferro.

Mientras que la semifinal entre Ferro y Real del Padre quedó en manos del verde luego de golear por 6 a 0 en condición de local, el global finalizó 7 a 0.

Del mismo modo pero en la Primera B, Carmensa e Independiente La Marzolina se verán las caras tras ganar sus respectivos partidos, ahora van por la hazaña y conseguir el tan esperado ascenso.