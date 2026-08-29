Personal de la Policía Contra el Narcotráfico, División San Rafael, llevó adelante un allanamiento en el marco de una investigación propia por la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Durante la medida, los efectivos secuestraron 40 envoltorios de cocaína, dos plantines de cannabis, $453.800 en efectivo, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y una libreta con anotaciones, elementos de interés para la causa.

Como resultado del procedimiento, la mujer quedó aprehendida por disposición del Auxiliar Fiscal en turno. Intervino el Juzgado Federal de San Rafael.