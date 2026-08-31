El esquema de contención frente a las contingencias climáticas en el sector productivo mendocino sumó un nuevo capítulo de negociaciones en el sur provincial.

Representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mantuvieron un encuentro de trabajo con directivos de las Cámaras de Comercio de San Rafael y General Alvear, junto a autoridades municipales, para destrabar el alcance del Fondo Compensador Agrícola.

El foco de la reunión estuvo centrado en la situación de los productores catalogados como «recurrentes» en la percepción del seguro. Sin embargo, la discusión derivó de manera inevitable en la viabilidad de la mitigación con aviones, el impacto comparativo entre las heladas y el granizo, y el uso de los fondos públicos frente al cambio climático.

Andrés «Peti» Lombardi (UCR), presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, y vocero del encuentro, detalló los compromisos asumidos para revisar el padrón de fincas, fundamentó la decisión provincial de priorizar la ayuda financiera directa e insistió en reorientar las herramientas de protección hacia el riesgo por bajas temperaturas.

Flexibilización para productores recurrentes: Inspecciones conjuntas y evaluación de fincas

La reglamentación del Fondo Compensador Agrícola vigente desde 2018 establece que aquellos agricultores que hayan cobrado la asistencia en tres de las últimas cinco temporadas quedan excluidos por recurrencia de siniestros. Frente al malestar generado en las entidades productivas del sur, las partes acordaron una prórroga de adhesión sujeta a un proceso de verificación sobre el terreno para constatar la capacidad productiva de cada propiedad y evitar distorsiones en el uso de los recursos estatales. «Hace una semana tuvimos una reunión con representantes de las Cámaras de Comercio de San Rafael y Alvear, y con el intendente de Alvear. Fue una reunión muy positiva donde conversamos sobre la aplicación del Fondo Compensador Agrícola, que es una estrategia para mitigar los daños de las contingencias donde la provincia viene poniendo cada vez más recursos para acompañar directamente al productor», dijo Andrés «Peti» Lombardi al inicio del reportaje.

«Avanzamos sobre el tema que más preocupaba: los productores con daños recurrentes. Si bien el decreto reglamentario de 2018 establece que quienes cobraron la asistencia en tres de las últimas cinco temporadas quedan excluidos, firmamos un compromiso con el municipio y las cámaras para revisar cada caso. Se les permitirá adherirse al fondo compensador y, durante el próximo mes, realizaremos inspecciones conjuntas para verificar si esas fincas están en condiciones reales de producir», explicó.

«Detectamos que algunos productores recurrentes, además de cobrar el fondo compensador, tenían despachos de vino o no habían realizado las tareas necesarias en sus fincas. Sin generalizar, queremos ver quiénes tienen sus campos en condiciones e invierten para producir. De un universo de unos 20.000 adherentes, este grupo representa a menos de 500 casos, es decir, menos del 5%. Como este es dinero de los propios productores, la ayuda debe estar focalizada en quien realmente invierte», remarcó.

La polémica por la lucha antigranizo: eficiencia, datos estadísticos y autonomía municipal

El repliegue del financiamiento provincial para la mitigación con aeronaves en los oasis productivos generó un contrapunto respecto de los datos de daños acumulados. Desde la Provincia sostienen que la evidencia estadística de las últimas dos temporadas no demuestra una eficacia concluyente del sistema aéreo. Según esa misma postura, en el Oasis Norte y Este —sin aviones— la afectación por granizo se ubicó por debajo del promedio de los últimos cinco años, en el Oasis Sur la superficie dañada fue superior al promedio histórico a pesar de haber mantenido la operatividad de los vuelos mediante aportes municipales y contribuciones vecinales en la tarifa eléctrica. «La Provincia de Mendoza ha decidido invertir más en ayuda directa a los productores. Cuando la plata la ponemos en el Fondo Compensador Agrícola la recibe directamente el productor afectado, sin límite de siniestros; se ponen más recursos y se entregan directo para que tenga financiamiento y realice las labores necesarias para levantar la producción al año siguiente», destacó Lombardi.

«El tema de la mitigación con aviones ha tenido mucho debate público y no hay una conclusión definitiva sobre su efectividad. Cuando estudiamos los números de las últimas dos temporadas y los comparamos con el promedio de los últimos cinco años, en lugares como el Oasis Norte y Este, donde no se financió el sistema de aviones, el daño provocado fue menor al promedio de los últimos cinco años. En cambio, en el Oasis Sur, que mantuvo la mitigación con aviones, el daño fue superior al promedio», aseguró.

«No vemos una evidencia concluyente en el tema. No obstante, los municipios de San Rafael y Alvear que decidieron continuar con la mitigación contaron con el apoyo de la Provincia, que aportó los aviones e hizo un esfuerzo adicional. Estamos convencidos de que esa inversión de alrededor de 4.000 millones de pesos que hacen los contribuyentes a través de la factura eléctrica o de los presupuestos municipales sería más conveniente invertira en robustecer el Fondo Compensador. De todos modos, cada departamento tiene autonomía para resolver dentro de su economía», opinó.

«Para esta temporada hemos estado acompañando, prestando los aviones y ayudando con el sistema de radarización, que tiene un costo para brindar la información necesaria. En el resto de la provincia no hay cobertura con aviones y no hemos tenido grandes preocupaciones; con las mejoras en la radarización se puede informar con mayor eficiencia y rapidez la probabilidad de granizo para dar las recomendaciones necesarias», añadió.

Heladas versus granizo: la mutación del riesgo climático en la matriz agrícola

Un punto central de la argumentación del gobierno provincial reside en el cambio de patrón de las inclemencias meteorológicas durante las últimas décadas. Aunque la memoria colectiva del sur provincial asocia las tormentas severas con destrozos urbanos e infraestructura turística, la estadística productiva actual indica que las bajas temperaturas tardías concentran la mayor parte de las pérdidas económicas de los cultivos en la región. «Tenemos que dejar de prestar tanta atención al daño por granizo y pensar más en el daño que están generando las heladas. Los daños por helada son cada vez más recurrentes en las economías mendocinas», afirmó el legislador.

«Años anteriores el daño del granizo era superior al de la helada, pero hoy el 75% de la producción afectada en San Rafael es por helada y el otro 25% es por granizo. Esa ecuación ha cambiado con respecto a décadas anteriores. Entiendo que una tormenta de granizo es palpable porque uno ve el tamaño de la piedra, pero el daño que genera la helada es muy superior», aseveró.

«Entiendo perfectamente la preocupación de la ciudadanía y del sector turístico, pero la postura de la Provincia ha sido clara. Preferimos fortalecer el Fondo Compensador Agrícola para llegar con ayuda directa al productor. Debemos enfocar los esfuerzos y los recursos en combatir las heladas, que hoy representan la inclemencia climática que mayor perjuicio genera en el sistema productivo mendocino», resaltó.

Debate sobre la consulta popular y el rol de los municipios

En el tramo final del intercambio, la discusión se centró en la posibilidad de consultar directamente a la comunidad sanrafaelina sobre la continuidad del aporte que realizan en sus boletas de luz para sostener el sistema aéreo. Ante el planteo sobre la falta de tiempo para organizar una consulta ciudadana antes del inicio de la temporada de tormentas, Lombardi remarcó la necesidad de definir si se sostendrá el esquema en acuerdo con los municipios o si se comunicará una postura definitiva. «Históricamente el sistema de mitigación ha comenzado en noviembre o, en algunos casos, en octubre, pero las tormentas de mayor envergadura suelen darse en los meses posteriores. Igualmente, es un tema sobre el cual debemos profundizar y evaluar cómo ayudamos de forma directa al productor, porque hemos visto que pretender controlar una tormenta severa solo con aviones no evita el daño en las fincas. Es un punto para conversar en los próximos 15 o 20 días y tomar una definición clara sobre los pasos a seguir», sostuvo Andrés Lombardi.

«Habría que preguntarles a los vecinos de San Rafael si están dispuestos a seguir financiando el sistema de lucha antigranizo o si prefieren otra metodología para mitigar los daños. Quedan aspectos por resolver que van más allá de si la Provincia aporta los aviones y la radarización. Igualmente insisto; preocupémonos más por las heladas, porque hoy el daño que están generando en la producción es significativamente mayor que el del granizo», concluyó el presidente de la Cámara de Diputados.