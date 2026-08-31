El proyecto para construir un Polo Judicial en General Alvear será impulsado como una política de Estado adelantó el Senador Walther Marcolini en diálogo con FM VIÑAS, ya que el terreno fue donado al Poder Judicial y tras la aprobación de una nueva resolución se buscará avanzar con la incorporación de la obra al presupuesto provincial.

La construcción de un Polo Judicial en nuestro departamento volvió a tomar impulso y se encamina a una nueva instancia institucional: ‘el Concejo Deliberante tiene previsto aprobar una resolución durante la próxima sesión ordinaria, con el objetivo de avanzar posteriormente en gestiones ante las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal’, detalló Marcolini.

El proyecto es una demanda que lleva varios años en el departamento, uno de los antecedentes centrales se remonta a la gestión de Walther Marcolini como intendente cuando el Municipio realizó la donación de un terreno destinado a la futura construcción del complejo judicial: ‘en aquella oportunidad el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 4.494 mediante la cual se formalizó la donación del terreno al Poder Judicial’, posteriormente desde la Suprema Corte se solicitó la sanción de una ley, requisito que finalmente también fue cumplimentado.

Con las condiciones legales y administrativas encaminadas, ahora el objetivo es que el proyecto pueda avanzar en materia presupuestaria: ‘una vez aprobada la resolución se prevé mantener reuniones con el presidente de la Suprema Corte y con el jefe de los fiscales para gestionar la incorporación de la obra al presupuesto’, aclaró.

La propuesta apunta a reunir en un mismo predio a distintas instituciones vinculadas al sistema judicial, el proyecto contempla la presencia del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio de la Defensa y una alcaldía.

El proyecto original elaborado por el área de Arquitectura de la Suprema Corte contemplaba aproximadamente 4.000 metros cuadrados cubiertos. Sin embargo, se planteó que las necesidades actuales podrían permitir una obra de menor dimensión, manteniendo los servicios esenciales.

La iniciativa busca además dar respuesta a una problemática que afecta actualmente al funcionamiento de la Justicia en el departamento como lo es la utilización de numerosos inmuebles alquilados para albergar distintas dependencias.

La expectativa es que General Alvear pueda contar con una infraestructura similar a la que ya existe o se amplió en otros departamentos de la provincia.