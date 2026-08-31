El lunes en horas de la tarde, según pudo averiguar Diario San Rafael, la División Unidad Operativa Federal San Rafael de la Policía Federal Argentina, detuvo a un hombre mayor de edad, quien era buscado por la justicia de Tucumán desde el mes de febrero de este año, vinculado a una causa por el delito de Abuso con acceso carnal, lesiones y amenazas.

La fuerza Federal que intervino, cuenta con la División Sistemas Biométricos, quien se encarga de triangular datos en relación a aquellas personas que sean buscadas por la justicia.

Esa información fue brindada a la División local de la Policía Federal Argentina, cuya tarea estuvo a cargo de la brigada de investigaciones y la Unidad de Inteligencia Criminal.

Luego de exhaustivas averiguaciones sobre la vivienda del prófugo, quien estaría viviendo en Real del Padre, San Rafael, los detectives lograron dar con él, ya que en el momento de la detención se encontraba en el Distrito de Goudge, lugar en el que concretaron su detención.

El hombre, en estos momentos se encuentra detenido en los calabozos de la División San Rafael de Policía Federal, a disposición del Juzgado de Instrucción Conclusional Nro. II de la Provincia de Tucumán, quien en unas horas emitirá nuevas directivas con respecto a su situación procesal y su traslado a los Tribunales Tucumanos.

La División Unidad Operativa Federal San Rafael, por directivas del Comando Institucional, trabaja en la prevención y represión de delitos Federales, como así también pone a disposición de la

Justicia local a aquellas personas que intenten evadido.

Fuente: Diario San Rafael