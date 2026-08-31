Fundación Varkey junto con MDZ llevó adelante la cuarta campaña nacional de vía pública que busca concientizar sobre la importancia de la tarea docente con historias y rostros reales, el objetivo de la iniciativa es que la sociedad reconozca a los grandes docentes.

Desde su creación, la iniciativa ya ha recibido cientos de postulaciones de todo el país y ha permitido visibilizar historias de docentes que trabajan en grandes ciudades, pequeños pueblos, escuelas rurales y contextos de alta vulnerabilidad social.

Este 2026 ya tiene a sus ganadores, entre los cinco destacados se encuentre María Laura Riveros desde General Alvear representando a Mendoza.

Laura, profesora de Comunicación Social y Lengua, recibió este reconocimiento por su trayectoria y las estrategias educativas que desarrolla junto a sus alumnos, fue postulada por un exalumno que hoy es colega suyo: ‘el me decía que lo había marcado, muchos consejos que yo le había dado cuando la estaba pasando mal, y que lo recordó, me dijo que merecía un regalo‘, comentó en diálogo con FM VIÑAS.

La fundación, de alcance internacional y creada por un jeque árabe que destina parte de sus recursos a la educación, seleccionó a cinco docentes por cada país. En el caso de Argentina, Laura quedó entre las cinco elegidas, quienes durante septiembre serán las caras visibles y representantes de los docentes argentinos.

Uno de los aspectos que se destacó de su trayectoria son las salidas educativas que realiza con sus alumnos: ‘esta práctica la sostengo desde hace años y la llevo adelante junto a otros docentes, estas experiencias permiten que los estudiantes incorporen conocimientos de una manera diferente, fuera del aula y a través de experiencias que disfrutan especialmente’, agregó.

Actualmente, la profesora trabaja en la Escuela 4-144 «12 de Agosto«, en General Alvear, también se desempeña en otros establecimientos de la zona, entre ellos la Escuela Seizo Hoshi de Real del Padre, actualmente la docente reside en Jaime Prats.

Así, el reconocimiento no solo pone en valor sus años de trabajo en las aulas, sino también aquellas pequeñas acciones que dejan huella en los estudiantes.