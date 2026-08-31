El teatro independiente continúa ganando espacio en nuestro departamento y una muestra de ello fue la reciente presentación de Bus Producciones con su homenaje a la gran película argentina ‘Esperando la Carroza’ que logró realizar seis funciones con una importante convocatoria de público.

La propuesta se desarrolló en la sala ubicada en Calle Caseros al 260, un espacio que el grupo utiliza habitualmente para sus ensayos y presentaciones, así lo expreso en diálogo con FM VIÑAS el Director de Bus Producciones, Ariel Gónzalez: ‘meter seis funciones era todo un desafío, en años anteriores algunas obras que demandaron meses de preparación solamente pudieron presentarse una o dos veces, en esta oportunidad la posibilidad de repetir el espectáculo permitió además que cada función tuviera características diferentes y un vínculo más cercano entre los actores y el público’, comentó.

El escenario fue planteado prácticamente en formato 360 grados, con actuaciones desde distintos sectores, generando una experiencia de mayor cercanía e inmersión para los espectadores: ‘la obra tomó como referencia distintos elementos de la película, incluyendo escenas y diálogos que permanecen en la memoria popular’, agregó González.

El éxito de las funciones abrió nuevas posibilidades para Bus Producciones ya que el próximo desafío será trasladar la obra a San Rafael, donde se presentará el viernes 9 de octubre.

El grupo contará además con el acompañamiento de Daniel Balmaceda, profesor de teatro sanrafaelino que estuvo presente durante una de las funciones.

Según comentó Ariel González en los micrófonos de FM VIÑAS recibió una invitación para presentar la obra en 25 de Mayo, La Pampa, donde ya se encuentran analizando los costos y la logística necesarios para concretar el viaje.

Ariel aseguró que el objetivo no es funcionar como una escuela tradicional de teatro, sino como un espacio donde personas con distintas experiencias puedan encontrarse y hacer teatro: ‘somos como una compañía de teatro, donde se va sumando gente permanentemente’, concluyó.