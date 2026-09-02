Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de General Alvear recuperó una motocicleta que había sido sustraída de una vivienda y aprehendió al presunto autor del hecho.

La investigación comenzó luego de que la víctima denunciara, el 1 de septiembre, la sustracción de una motocicleta Zanella Patagonica 250 cc, de color negro, que se encontraba guardada en el garaje de su domicilio, ubicado en el barrio Los Ranqueles.

A partir de distintas averiguaciones, los investigadores lograron individualizar al presunto autor y determinar el domicilio donde podría encontrarse el rodado.

Con la correspondiente autorización judicial, personal policial realizó una medida en un inmueble de calle Agustín Álvarez, donde logró recuperar la motocicleta denunciada como sustraída y aprehender al sospechoso.

El hombre fue trasladado a Comisaría 14 y quedó a disposición de la Justicia, conforme a las directivas del ayudante fiscal de turno.

Interviene la Oficina Fiscal de Comisaría 14.