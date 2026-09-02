Pronóstico Climático Trimestral (Servicio Meteorológico Nacional) para el período septiembre – octubre – noviembre de 2026, enfocado en la provincia de Mendoza y particularmente en General Alvear.

1. Precipitaciones

Panorama Nacional:

El norte/noreste del país presenta tendencias a precipitaciones Superiores a la normal (tonos verdes oscuros) o Normal o superior a la normal (verde claro).

El noroeste argentino muestra tendencia a precipitaciones Normal o inferior a la normal (tonos amarillos y naranjas).

La región central y patagónica se ubica en rangos Normales o ligeramente elevados según la zona.

Situación en Mendoza y General Alvear:

La provincia de Mendoza en su totalidad se encuentra bajo la categoría verde: Normal o superior a la normal (con una probabilidad asignada principalmente en el rango del 40% al 50%).

General Alvear (Sur mendocino): Se ubica claramente dentro de la franja verde claro (Normal o superior a la normal). Esto implica que para esta primavera existe una probabilidad mayor de registrar acumulados de lluvia equivalentes o por encima de los promedios históricos para esta época del año.

2. Temperaturas

Panorama Nacional:

El norte del país presenta probabilidades de temperaturas Normales o superiores a la normal (tonos rojizos y rosados).

El centro del país (incluyendo partes de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y cuyo) está bajo una franja azul intensa de temperaturas Inferiores a la normal.

La Patagonia presenta una mezcla de condiciones Normales o inferiores a la normal y Normales hacia el sur.

Situación en Mendoza y General Alvear:

La provincia de Mendoza queda comprendida principalmente en la zona marcada con azul: Inferior a la normal (y en el norte/cordillera pasa a Normal o inferior a la normal).

General Alvear (Sur mendocino): Al ubicarse en el centro-sur de la provincia, entra de lleno en la categoría Inferior a la normal (con una probabilidad de probabilidad asociada entre el 40% y 50% en tonos azul claro). Esto sugiere que el trimestre de primavera podría registrar medias de temperatura algo más frescas de lo habitual para el período.

Resumen y Conclusión para General Alvear

Para el trimestre septiembre – octubre – noviembre 2026 en General Alvear:

Lluvias: Probabilidad de estar por encima del promedio o dentro de lo normal.

Temperaturas: Probabilidad de registrar temperaturas inferiores a los valores promedio históricos.

Implicancias locales:

Una combinación de ambiente más fresco de lo habitual junto con precipitación normal a superior puede traducirse en una primavera menos calurosa, pero con mayor frecuencia de eventos inestables o días húmedos.

Nota productiva/agrícola: Para nuestra región, una tendencia a temperaturas inferiores a lo normal en el inicio de la primavera requiere prestar atención al riesgo de heladas tardías o un arranque de estación de desarrollo vegetativo más paulatino.

Fuente: Sergio Sendra