Pronóstico Climático Trimestral (Servicio Meteorológico Nacional) para el período septiembre – octubre – noviembre de 2026, enfocado en la provincia de Mendoza y particularmente en General Alvear.
1. Precipitaciones
Panorama Nacional:
El norte/noreste del país presenta tendencias a precipitaciones Superiores a la normal (tonos verdes oscuros) o Normal o superior a la normal (verde claro).
El noroeste argentino muestra tendencia a precipitaciones Normal o inferior a la normal (tonos amarillos y naranjas).
La región central y patagónica se ubica en rangos Normales o ligeramente elevados según la zona.
Situación en Mendoza y General Alvear:
La provincia de Mendoza en su totalidad se encuentra bajo la categoría verde: Normal o superior a la normal (con una probabilidad asignada principalmente en el rango del 40% al 50%).
General Alvear (Sur mendocino): Se ubica claramente dentro de la franja verde claro (Normal o superior a la normal). Esto implica que para esta primavera existe una probabilidad mayor de registrar acumulados de lluvia equivalentes o por encima de los promedios históricos para esta época del año.
2. Temperaturas
Panorama Nacional:
El norte del país presenta probabilidades de temperaturas Normales o superiores a la normal (tonos rojizos y rosados).
El centro del país (incluyendo partes de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y cuyo) está bajo una franja azul intensa de temperaturas Inferiores a la normal.
La Patagonia presenta una mezcla de condiciones Normales o inferiores a la normal y Normales hacia el sur.
Situación en Mendoza y General Alvear:
La provincia de Mendoza queda comprendida principalmente en la zona marcada con azul: Inferior a la normal (y en el norte/cordillera pasa a Normal o inferior a la normal).
General Alvear (Sur mendocino): Al ubicarse en el centro-sur de la provincia, entra de lleno en la categoría Inferior a la normal (con una probabilidad de probabilidad asociada entre el 40% y 50% en tonos azul claro). Esto sugiere que el trimestre de primavera podría registrar medias de temperatura algo más frescas de lo habitual para el período.
Resumen y Conclusión para General Alvear
Para el trimestre septiembre – octubre – noviembre 2026 en General Alvear:
Lluvias: Probabilidad de estar por encima del promedio o dentro de lo normal.
Temperaturas: Probabilidad de registrar temperaturas inferiores a los valores promedio históricos.
Implicancias locales:
Una combinación de ambiente más fresco de lo habitual junto con precipitación normal a superior puede traducirse en una primavera menos calurosa, pero con mayor frecuencia de eventos inestables o días húmedos.
Nota productiva/agrícola: Para nuestra región, una tendencia a temperaturas inferiores a lo normal en el inicio de la primavera requiere prestar atención al riesgo de heladas tardías o un arranque de estación de desarrollo vegetativo más paulatino.
Fuente: Sergio Sendra