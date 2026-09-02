El director de Deportes, Alberto Gómez, invitó a participar este sábado de las pruebas libres de Tradicionales que se desarrollarán en el circuito del Autódromo Víctor García.

El predio abrirá sus puertas a las 13:30 y la actividad comenzará a las 14:00, con entrada libre y gratuita para el público.

La jornada surgió a partir del pedido de distintos pilotos que buscan entrenar de cara a las próximas competencias, aprovechando las buenas condiciones en las que quedó el circuito tras la última fecha.