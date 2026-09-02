Los cinco alvearenses que se encuentra en el certamen internacional son Rafael Rodríguez, Mauro Euliarte, Eduardo Peransi, Fernando Dardanelli y Walter López, este torneo se desarrolla en Braga y reúne a cerca de 300 tiradores de distintos países.

En diálogo con FM VIÑAS desde tierras portuguesas estuvo en contacto Rafael Rodríguez dando detalles de esta gran travesía deportiva que llevan adelante: ‘esta delegación mendocina tiene una particularidad ya que somos los cincos alvearenses que viajamos desde Mendoza llevando la bandera del departamento y de la República Argentina a una competencia de máximo nivel internacional’, detalló.

Este certámen es una enorme exigencia que implica competir frente a tiradores que cuentan con mucha más experiencia y entrenamiento: ‘hay gente que tira mil hélices por semana, nosotros las tiramos en ocho o diez meses’, explicó.

El tiro a la hélice se practica con escopetas calibre 12 y consiste en acertar a una hélice que es lanzada desde una máquina, la particularidad está en que el recorrido del objetivo no es previsible.

En cada puesto hay cinco máquinas que pueden lanzar la hélice de manera aleatoria, puede salir alta, baja, hacia la izquierda o la derecha e incluso cambiar repentinamente su trayectoria: ‘te puede hacer una gambeta como la hacía Messi’, graficó Rafael para explicar la dificultad que presenta la disciplina.

La participación en una competencia internacional también implica una importante organización para trasladar las armas deportivas.

Según explicó el tirador alvearense, los deportistas deben realizar previamente los trámites correspondientes ante los organismos de control argentinos, declarando las armas y presentando la documentación necesaria.

Una vez en Europa, las escopetas vuelven a ser controladas en los distintos puntos de ingreso, la delegación argentina arribó primero a Madrid y posteriormente viajó a Portugal, donde nuevamente se verificó que las armas fueran las previamente declaradas.

Desde Braga, los tiradores llevan el nombre de General Alvear, Mendoza y Argentina a uno de los escenarios más importantes del tiro a la hélice mundial.