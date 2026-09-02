La remodelación de Avenida Alvear Oeste continúa con una etapa fundamental para la renovación de la principal arteria: el reemplazo de las redes de agua y cloacas.

Los trabajos permitirán modernizar la infraestructura existente y avanzar posteriormente con la intervención de la calzada.

Actualmente, las tareas se concentran en el cruce de Avenida Alvear Oeste e Ingeniero Lange, donde se realiza el recambio de la cañería cloacal. Luego, las cuadrillas avanzarán con el tendido de agua y cloacas en ambos sectores de la avenida.

El ingeniero de obra a cargo de los trabajos, Juan Salgado, explicó que el cronograma se mantiene dentro de lo previsto. “Los tiempos van medianamente acomodados, estamos dentro del plan de trabajo propuesto”, señaló, al tiempo que destacó que se busca acelerar las distintas etapas siempre que las condiciones de ejecución lo permitan.

La intervención contempla también un cambio significativo en las características de las redes. Se reemplazan cañerías deterioradas por nuevos conductos, con diferentes diámetros y materiales, debido al estado que presentaban algunos sectores. Durante las excavaciones se encontraron tramos rotos, caídos o que ya no cumplían correctamente su función.

La metodología de trabajo apunta a completar primero la red principal y posteriormente realizar las conexiones domiciliarias. “La idea es terminar todo lo que es la red, dejarla en correcto funcionamiento y después hacer las conexiones”, explicó Salgado. Esta modalidad permite reducir el tiempo que cada frentista deberá afrontar con intervenciones frente a su propiedad.

Uno de los objetivos inmediatos es finalizar el tramo ubicado frente a la Municipalidad para habilitarlo nuevamente al tránsito. Para ello se incrementó el ritmo de trabajo y se incorporaron más trabajadores, mientras se prevé sumar nuevas cuadrillas a medida que se habiliten otros frentes.

El vínculo con comerciantes y vecinos también forma parte de la planificación. Se realizaron reuniones para informar sobre las distintas etapas y atender las inquietudes que surgen durante la ejecución. “Siempre digo que hay que ser empático y ponerse tanto en el lugar de la empresa como en el lugar del comerciante”, sostuvo el ingeniero, quien remarcó que se busca reducir los tiempos de cortes, mantener la limpieza y facilitar el desarrollo de las actividades comerciales.

A su vez, las pruebas hidráulicas se realizan por tramos, tanto en las redes de agua como de cloacas. Esto permite verificar el funcionamiento de cada sector y avanzar con su terminación sin necesidad de volver a intervenirlo posteriormente. “Se están haciendo tramos parciales para poder ir dejando habilitado”, detalló Salgado.

En cuanto a la continuidad de la obra, la planificación contempla coordinar la finalización de los distintos sectores con las tareas de adoquinado, de manera que ambas intervenciones puedan desarrollarse de forma articulada.

Para las cinco cuadras principales de la avenida, inicialmente se había previsto un plazo aproximado de una semana por tramo. Sin embargo, al trabajar simultáneamente sobre ambos lados para renovar las redes de agua y cloacas, actualmente se estima un período cercano a las dos semanas por sector, sujeto al avance de las tareas y a las condiciones que se presenten durante la ejecución.

De esta manera, la obra avanza primero sobre la infraestructura que no queda a la vista, pero que resulta determinante para la transformación integral de Avenida Alvear Oeste.