El subdirector de Deportes, Néstor Sánchez, anunció el inicio del segundo torneo de la Liga Municipal de Básquet, una competencia que reúne a equipos de General Alvear y también de San Rafael, con partidos que se desarrollarán en distintos puntos del departamento.

La organización está a cargo de la Agrupación de Maxibásquet Femenino, que trabaja junto a la Dirección de Deportes en la logística y seguimiento de la competencia. Por su parte, Mariana Fernández detalló que participarán las categorías U13, U15, U17, Primera y Maxi, además de encuentros para Premini, Mini, Mosquitos, U9 y U11.

La primera fecha comienza este miércoles en el Polideportivo y continuará durante la semana en Ferro, Bowen y Pacífico. Además, se incorporó un nuevo sistema de gestión que permitirá consultar la programación, estadísticas y tablas de posiciones a través de un portal público.