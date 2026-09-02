La Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura de Mendoza volvió a quedar formalmente constituida y será presidida por el diputado sanrafaelino Germán Gómez (PJ). Como vicepresidente fue designado el senador Néstor Majul (UCR). El organismo estableció además que sus reuniones se realizarán los lunes a las 10 de la mañana.

La nueva conducción se definió luego de que ambas cámaras legislativas designaran a sus representantes. La comisión contará también con las secretarías a cargo de las diputadas Cintia Gómez (PRO) y Lidia Quintana (Fuerza Patria), y de la senadora Macarena D’Ambrogio (LLA). Las temáticas y la metodología de trabajo serán definidas en el próximo encuentro.

Al asumir la presidencia, Gómez planteó que la intención será “no tener una posición individual, sino trabajar de manera conjunta, más allá de las cuestiones ideológicas y partidarias”. Sostuvo que “la política de seguridad es una gestión estratégica de la provincia de Mendoza” y que la Bicameral tiene “la responsabilidad de auditar las políticas públicas en materia de seguridad”.

El legislador sanrafaelino propuso además elaborar una agenda de trabajo participativa y remarcó la importancia de otorgarle valor institucional a la comisión. “Para mí vale la opinión de todos los integrantes de la Comisión aunque no coincidan con la mía”, expresó.

La Bicameral tendrá entre sus funciones el seguimiento del sistema provincial de seguridad pública, el análisis de las políticas implementadas y la convocatoria de funcionarios y otros actores vinculados con el área.

Su última instancia formal había sido el 17 de junio de 2025, cuando el sanrafaelino presentó el informe anual correspondiente a la labor realizada en el 2024.