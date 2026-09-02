Este viernes un grupo de ex alumnos de la Escuela Técnica de nuestro departamento conmemorará medio siglo de su egreso con un acto, colocación de una placa recordatoria y un ágape junto a docentes que también formaron parte de aquella etapa.

En diálogo con FM VIÑAS, Abel Noguerol, ex alumno del establecimiento educativo dio detalles de las actividades que van a llevar adelante: ‘el paso del tiempo no logró borrar los recuerdos de una generación que fue protagonista de los primeros años de la Escuela, por eso este viernes a las 10:00 h se realizará un acto conmemorativo también colocaremos una placa recordatoria y luego disfrutaremos de un ágape junto a algunos de los profesores que ya confirmaron su asistencia’, adelantó Noguerol.

La promoción estaba integrada originalmente por 15 estudiantes, con el paso de los años dos de ellos Pedro fallecieron. De los 13 que permanecen, al menos 11 estarán presentes en esta celebración.

El reencuentro tendrá un carácter especial porque algunos de los exalumnos llegarán desde Cipolletti, Buenos Aires, San Luis y Estados Unidos: ‘esta generación fue tomando distintos caminos, algunos jóvenes debieron emigrar en busca de nuevas oportunidades’, comentó.

La charla también estuvo atravesada por los recuerdos de aquellos docentes que marcaron a toda una generación: ‘tenemos el mejor de los recuerdos, pese a las dificultades y sacrificios dejamos una huella profunda’, enfatizó.

Este recorrido refleja el espíritu de una institución que se convirtió en una verdadera familia y que continúa vinculando a exalumnos de distintas generaciones.