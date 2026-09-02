El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto que será elevado al Gobierno de Mendoza con los reclamos de los productores.

Continuidad de la lucha antigranizo, seguro Agrícola y financiamiento aparecen como los principales ejes de preocupación del sector.

La concejal Florencia Escartín explicó que el objetivo de la sesión fue dar respuesta al pedido de los productores: ‘durante el tratamiento se realizaron modificaciones al proyecto original y se intentó incorporar cuestiones técnicas relacionadas con el futuro de la lucha antigranizo en el departamento’, comentó.

Según indicó, ese punto no fue incluido en el proyecto aprobado, por lo que adelantó que impulsará un pedido de informe al Ejecutivo Municipal y al Gobierno provincial para conocer cuáles son las definiciones existentes.

Respecto de la lucha antigranizo, la edil manifestó su respaldo a la continuidad del sistema y remarcó que conoce de cerca el impacto que genera el granizo sobre los productores: ‘es necesario, los municipios de General Alvear y San Rafael necesitan lograr un acuerdo para garantizar la implementación del plan en el Sur mendocino’, aseguró.

En ese sentido, Escartín advirtió que la puesta en funcionamiento de los aviones no es el único aspecto a resolver: ‘se requiere garantizar combustible, pilotos, insumos, tecnología, hangar y mantenimiento‘, manifestó.

Por su parte, Marcos Techeira, integrante del grupo de productores autoconvocados, destacó el crecimiento del espacio y las reuniones mantenidas en los últimos días con autoridades municipales y representantes institucionales: ‘uno de los principales logros es haber conseguido que el sector vuelva a trabajar de manera conjunta, actualmente el colectivo reúne a cientos de productores y continúa sumando adhesiones de otros sectores vinculados a la actividad productiva’, aclaró.

Consultado sobre el anuncio del Gobierno provincial respecto de la cesión de los aviones destinados a la lucha antigranizo Techeira comentó que de las aeronaves representa un avance: ‘todavía será necesario resolver aspectos vinculados con pilotos, personal técnico y sostenimiento operativo del sistema’, manifestó.