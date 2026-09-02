LUCHA ANTIGRANIZO: LA RESPUESTA DE SAN RAFAEL TRAS LA CESIÓN DE LAS AVIONES POR PARTE DEL GOBIERNO

La decisión del Gobierno de Mendoza de ceder dos aviones de la lucha antigranizo a San Rafael y General Alvear sumó una nueva reacción desde el peronismo sanrafaelino. El concejal Francisco Perdigues , exdirector de Auditoría del municipio, cuestionó el esquema planteado por la Provincia y sostuvo que las comunas no están en condiciones de afrontar el costo de la próxima campaña.

«El nivel de improvisación que tiene el Ministerio de Producción es preocupante. El fin de semana la lucha antigranizo no servía, ayer nos vendían los aviones, y hoy nos los ceden «, cuestionó Perdigues.

El dirigente peronista sostuvo, además, que la Provincia debería volver a hacerse cargo del sistema, al recordar que el gobernador Alfredo Cornejo había planteado en diciembre de 2024 —cuando se decidió desfinanciar la lucha por parte de la Provincia— que revisaría su decisión si el mecanismo demostraba ser efectivo.

«Un municipio no se puede hacer cargo de comprar un avión y tampoco ahora de mantener un servicio que se lo trasladamos a los sanrafaelinos«, señaló, en relación a la propuesta surgida desde General Alvear de adquirir una de las aeronaves del Gobierno provincial, y a cómo se financia el sistema, a través del pago de una tasa municipal.

La discusión tomó otro cariz después de que el Gobierno provincial anunciara que dos de los cuatro aviones que iban a ser subastados fueron retirados de la venta para ofrecérselos directamente a San Rafael y General Alvear. Alvear ya manifestó su interés, mientras que San Rafael todavía debe definir si acepta el esquema.

La Provincia, en tanto, mantendría la radarización y podría facilitar la compra de bengalas, mientras que la operación cotidiana del sistema quedaría a cargo de los municipios.

Lucha antigranizo: la deuda de General Alvear y el costo para San Rafael

Uno de los puntos que puso sobre la mesa Perdigues fue el costo que tuvo el sistema para las comunas durante las últimas dos temporadas. Según explicó, la lucha antigranizo demandó alrededor de $3.600 millones, de los cuales General Alvear debía afrontar el 30%.

Perdigues aseguró que San Rafael todavía tiene $1.200 millones que no logró recuperar, monto que el municipio terminó de pagar en marzo de este año y que fue afrontado con recursos municipales. «Todos los sanrafaelinos han pagado el servicio de la lucha antigranizo«, sostuvo.

Además, reveló que General Alvear todavía mantiene una deuda con San Rafael y con el fideicomiso utilizado para financiar el sistema. Según sus números, la comuna alvearense adeuda actualmente unos $60 millones al municipio de San Rafael y otros $150 millones al fideicomiso.

Para Perdigues, este antecedente también representa un problema frente a la posibilidad de que ambos municipios deban asociarse nuevamente para sostener la campaña. «Tener un socio como Alvear que no cumple es bastante perjudicial para nosotros«, afirmó.