La Municipalidad de General Alvear firmó un nuevo convenio destinado a productores hortícolas del departamento, mediante el cual se otorgarán créditos a tasa cero para la compra de plantines de tomate, pimiento y melón.

El secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Guillermo Modón, explicó que este año se destinarán 50 millones de pesos para 27 productores, en el marco del plan hortícola que impulsa la comuna. “Destinamos 2 millones por hectárea para la compra de plantines, para fortalecer el plan hortícola que tiene la municipalidad y que año a año se lleva adelante”, señaló.

Además, destacó que se trata de una herramienta de acompañamiento para el sector: “la idea es ayudar a los productores para que se puedan ir volcando a actividades que esquiven un poco las contingencias que sufre la zona”.

Respecto a la modalidad del financiamiento, indicó que “las condiciones son a tasa cero, se les da el crédito ahora y recién se devuelve el año que viene, el 30 de junio”, permitiendo que los productores completen el ciclo productivo antes de reintegrar los fondos.

Por su parte, el productor Marcelo Samchuk, de Carmensa, valoró el programa y aseguró que “para todos los productores es una gran herramienta”. En ese sentido, agregó: “muchas veces uno no tiene la plata para pagar los plantines ahora y la municipalidad te da el dinero; después lo devolvés cuando termina la temporada”.

El programa busca facilitar el acceso a insumos esenciales para la próxima campaña y acompañar el desarrollo de una actividad que continúa ganando espacio en la matriz productiva del departamento.