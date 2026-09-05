Este sábado se desarrolló una jornada dedicada al tango que incluyó una capacitación gratuita en Casa Salonia y una milonga abierta al público.

La actividad formativa estuvo a cargo de Olga Lara y Luis Gutiérrez, reconocidos bailarines mendocinos que fueron campeones de la subsede Cuyo del Mundial de Tango en 2017 y 2019. Durante el encuentro compartieron técnicas y conocimientos de tango salón con participantes de distintos niveles.

“Está abierta a toda la gente que quiera aprender y acercarse al tango. No hace falta tener un nivel avanzado”, expresó Gutiérrez, quien destacó la importancia de generar espacios accesibles para quienes desean iniciarse o perfeccionarse en esta disciplina.

Los docentes también valoraron la posibilidad de acercar este tipo de propuestas a la comunidad y remarcaron la necesidad de seguir sumando nuevos bailarines para fortalecer la actividad y sostener los espacios de encuentro que ofrece el tango.

La jornada concluyó por la noche con la realización de la Milonga La Romántica, donde vecinos y aficionados compartieron una velada de música, baile y encuentro.

De esta manera, General Alvear sumó una nueva actividad cultural orientada a fortalecer los espacios de formación, participación y encuentro en torno a una de las expresiones más tradicionales de la cultura argentina.