El próximo jueves 10 de septiembre se desarrollará una nueva edición de las Olimpiadas del Conocimiento, una propuesta que reúne a estudiantes de distintas escuelas de la zona y que ya forma parte de la identidad de la institución.

El encuentro tendrá como eje central el conocimiento sobre el Río Atuel y contará con la participación de numerosos establecimientos educativos.

La Escuela 4-202 «Río Atuel» ultima los detalles para una nueva edición de las Olimpiadas del Conocimiento, el acto formal previsto para las 14:30 h y se extenderá hasta la finalización del concurso.

La propuesta está inspirada en la dinámica del reconocido programa televisivo Los 8 escalones, donde los estudiantes deben poner a prueba sus conocimientos a partir de un amplio material de estudio preparado con anticipación.

En diálogo con FM VIÑAS, alumnos de quinto año y su vicedirectora dieron detalles de la competencia: ‘tiene un abordaje integral ya que involucra contenidos de diferentes espacios curriculares, entre ellos Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Literatura, además de otras áreas, los estudiantes reciben una guía de estudio y atraviesan un importante proceso de preparación antes de llegar a la instancia final’, comentó.

Participan estudiantes de distintos establecimientos educativos de la zona, los equipos que avanzan en la competencia llegan a una instancia final conformada por tres integrantes y tres suplentes, con un premio en efectivo que posteriormente será repartido entre los ganadores.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es la producción musical realizada por los propios alumnos, Abril, Mateo, Morena y Kevin participaron de diferentes etapas de la producción, los jóvenes trabajaron en la letra, melodía, grabación de voces y la edición, utilizando sus propios recursos.

Esta producción musical fue realizada por ellos mismos y que ante la falta de determinados recursos técnicos, recurrieron a herramientas externas para algunos aspectos de la grabación.

Los alumnos también conformaron una banda musical, integrada por jóvenes de la institución, con el objetivo de mostrar y potenciar los talentos artísticos que muchas veces permanecen ocultos: ‘para poder llevar adelante esta iniciativa recibimos una donación de instrumentos por parte de Billy Álvarez’, comentaron.

Ana su vicedirectora remarcó que detrás de las Olimpiadas existe un trabajo conjunto que involucra a docentes, estudiantes, directivos e instituciones de la comunidad: ‘tenemos el acompañamiento recibido por parte del Departamento General de Irrigación, que colaboró tanto con los premios como con charlas y asesoramiento sobre la temática del Río Atuel, Municipio, HCD y distintas instituciones y empresas locales se hacen presentes en esta novena edición’, agregó.

Más allá de la competencia, desde la institución pusieron el foco en una idea central: no pensar que los adolescentes «no tienen nada para dar».

Ana sostuvo que la escuela trabaja desde una perspectiva que busca poner en valor las capacidades de sus estudiantes y mostrar a la comunidad las iniciativas positivas que se desarrollan puertas adentro: ‘tratamos de resaltar lo bueno que hay en la escuela, el uso de las redes sociales institucionales son una herramienta para mostrar a las familias y a la comunidad los proyectos, talentos y habilidades de los jóvenes’, explicó.

La institución cuenta actualmente con alrededor de 350 alumnos y ofrece cuatro bachilleratos: Ciencias Naturales, Administración y Economía, Humanidades e Informática.

Las Olimpiadas serán uno de los principales acontecimientos del segundo semestre, pero no el único: ‘para noviembre está prevista una nueva edición de Caminos del Arte, una muestra educativa en la que docentes y estudiantes exhibirán distintos trabajos realizados durante el año’, destacaron.