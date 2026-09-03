Vecinos del barrio San Carlos participaron de una nueva jornada del Programa 360, una propuesta de Municipio Saludable que combina controles preventivos y actividad física al aire libre.

Durante la mañana se realizaron mediciones de peso y talla, controles de tensión arterial y ejercicios recreativos, con el objetivo de fomentar el cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad.

El Programa 360 continúa desarrollándose todos los martes y jueves, desde las 9 horas, en la plaza del barrio San Carlos, con participación libre y gratuita para quienes deseen sumarse.