Productores y alumnos de la Escuela Técnica Agropecuaria N° 4-171 «Preceptora Hilda Mabel Coria», de Carmensa participaron de una jornada técnica sobre manejo de plagas y calibración de máquinas pulverizadoras, organizada en conjunto por la Municipalidad de General Alvear y el ISCAMEN.

La actividad se desarrolló en la Finca Modelo Faraón y contó con una instancia teórica y otra práctica, donde se abordaron herramientas para identificar plagas, mantener el equilibrio de los cultivos y realizar aplicaciones de manera eficiente.

Mónica Giardina, técnica agrónoma del Programa de Agroecología del ISCAMEN, explicó que “la idea es darle instrumentos al productor y a los estudiantes para identificar lo que está presente en el cultivo y hacer las acciones necesarias para su control”.

Durante la práctica se trabajó específicamente sobre la calibración de pulverizadoras, los picos y los volúmenes de agua necesarios para cada cultivo, aspectos fundamentales para optimizar las aplicaciones y reducir impactos sobre el ambiente.

La propuesta forma parte del trabajo conjunto entre el municipio y el ISCAMEN para acercar capacitación y herramientas técnicas, promoviendo prácticas más sustentables.