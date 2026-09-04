Dos hechos de vandalismo seguido de robo registrados en las ultimas horas en distintos tramos del tendido eléctrico preocupa a la comunidad de Jaime Prats y Soitué. Inescrupulosos sustrajeron cables, postes y luminarias.

Segun el informe oficial del Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió en inmediaciones de las rutas 143 y 200, donde días antes había ocurrido un episodio similar.

Los efectivos entrevistaron al denunciante, quien manifestó que el jueves, alrededor de las 20.45, pasó por la zona y advirtió que no había iluminación. Al regresar el viernes, cerca de las 9, se presentó nuevamente en el lugar para verificar la situación y constató el faltante de aproximadamente 200 metros de cable.

Además, se informó sobre un segundo hecho ocurrido en la intersección de las rutas 184 y 202, en Soitué, donde fue encontrado un poste derribado y se constató la sustracción de una luminaria LED de energía solar.

«ENTRE TODOS PODEMOS CUIDAR NUESTRO DISTRITO», EL COMUNICADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL

Desde la Delegación Municipal de Jaime Prats informaron a los vecinos que durante las últimas horas se registraron dos hechos de robo y vandalismo sobre elementos pertenecientes al espacio público de nuestro distrito y pidieron colaboración para prevenir este tipo de situaciones que perjudican a todos.

Ruta 143 y calle 200 – Los Tableros:

Se constató el robo de aproximadamente 200 metros de cable preensamblado, afectando la infraestructura del alumbrado eléctrico del sector.

Ruta 184 y calle 202 – Soitue:

Cerca del mediodía de hoy se detectó el robo de una luminaria LED de energía solar. Para sustraer el equipo, los delincuentes cortaron el poste utilizando una motosierra y posteriormente se llevaron la luminaria y sus componentes.

«Ante ambos hechos, se realizaron las denuncias correspondientes y se dio intervención a las autoridades competentes», reza el comunicado publicado en redes sociales.

«Estos elementos son parte de la infraestructura que se instala y mantiene con el esfuerzo de toda la comunidad. Su robo no solo genera un perjuicio económico, sino que también afecta directamente la seguridad, la iluminación y la calidad de vida de nuestros vecinos».

«Por eso les pedimos que estemos atentos y comprometidos con el cuidado de nuestros espacios públicos. Si algún vecino observa movimientos, vehículos o personas en actitud sospechosa, especialmente en sectores donde se encuentra trabajando sobre el alumbrado o infraestructura pública, solicitamos que dé aviso inmediatamente a las autoridades correspondientes».

«No intervengamos directamente ni nos expongamos. Lo importante es informar y permitir que actúen quienes corresponden. Entre vecinos podemos ayudar a proteger nuestro distrito y evitar que estos hechos vuelvan a suceder», concluye el posteo.