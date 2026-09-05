El verde se llevo el primer partido en condición de visitante con solido 4 a 2 frente al sabalero.

Los goles del verdolaga fueron para Alfio Lorenzo, Blas Trejo, David Icuza y Juan Cruz Montiel, mientras que en Colón convirtieron Pablo Mazurok y Damián Páez, además fueron expulsados dos jugadores Ramón Cabrera (Ferro) y Alejo Oro (Colón).

Asimismo el fin de semana también tuvo lugar para la Primera B donde se midieron Carmensa e Independiente La Marzolina, el encuentro quedo empatado sin goles y el ascenso se define en Carmensa el próximo fin de semana.