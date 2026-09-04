El Municipio de General Alvear manifestó oficialmente su voluntad de aceptar la propuesta del Gobierno de Mendoza para recibir una aeronave y sostener la lucha antigranizo aérea en el Sur provincial. Para avanzar con el sistema es indispensable contar también con la decisión de San Rafael, donde se encuentra la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Ante las distintas versiones surgidas en los últimos días sobre la continuidad de la lucha antigranizo en el oasis Sur, el Municipio de General Alvear informa que ya manifestó al Gobierno de Mendoza su decisión de avanzar con la propuesta realizada por la Provincia.

El Gobierno provincial ofreció poner a disposición de San Rafael y General Alvear dos aeronaves que integraban el sistema de lucha antigranizo, para que ambos municipios puedan continuar con esta modalidad durante la próxima temporada si así lo deciden.

En ese marco, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, comunicó al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, la voluntad del departamento de aceptar la propuesta y asumir el esfuerzo económico que demande la continuidad del sistema.

La Provincia planteó como alternativa inmediata entregar las aeronaves en comodato para permitir que los municipios avancen con las contrataciones y gestiones necesarias para la próxima temporada. Paralelamente, se analizarán las alternativas para una transferencia definitiva, proceso que deberá contar con la correspondiente aprobación legislativa.

Sin embargo, General Alvear no puede avanzar de manera unilateral. Para que el sistema pueda funcionar es indispensable que el Municipio de San Rafael manifieste oficialmente su voluntad de participar.

Esto se debe a que San Rafael concentra infraestructura esencial para la operación: allí se encuentra el aeropuerto habilitado para este tipo de vuelos, el polvorín oficial y la estructura operativa utilizada durante la última temporada.

Además, concentra aproximadamente el 70% de las hectáreas cultivadas del oasis Sur.

General Alvear ya tomó su decisión y está dispuesto a asumir el esfuerzo que implica sostener el sistema. La Provincia también hizo su propuesta y puso los aviones a disposición. Ahora es necesaria una definición oficial de San Rafael para poder avanzar.

El objetivo de Alvear es llegar al inicio de la temporada con las decisiones tomadas y las condiciones operativas resueltas, dando previsibilidad a los productores y a toda la actividad económica vinculada al sector agrícola del Sur mendocino.