El Cine Teatro Antonio Lafalla recibió el XIX Encuentro de Teatro de Escuelas Secundarias – Edición 2026, una jornada que reunió a estudiantes de distintos establecimientos educativos del departamento en torno a la expresión artística y el trabajo teatral.

La actividad, organizada por la Escuela 4-179 “El Ceibo”, se desarrolló bajo la temática “El Cumpleaños” y el lema “Celebrar la historia, actuar el presente: el teatro como reflejo de nuestras vidas”.

La directora de la institución anfitriona, María Eugenia Flores, destacó el valor de la propuesta para los jóvenes: “El arte suma a la formación integral de nuestros jóvenes y les permite enfrentar un escenario, transmitir un mensaje y expresarse”.

Durante la jornada, estudiantes de primero y segundo año presentaron las producciones que prepararon durante los últimos meses. Además, distintos establecimientos participaron como público, acercándose a una experiencia que busca promover la participación y abrir la posibilidad de sumarse en próximas ediciones.

El encuentro propone al teatro como una herramienta de aprendizaje, expresión y reflexión, donde el objetivo no es competir, sino generar nuevas experiencias y fortalecer el desarrollo de los estudiantes.