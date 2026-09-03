La directora de Cultura, Viviana Giaccaría, presentó las distintas propuestas que se desarrollarán durante los próximos días en General Alvear, con opciones para públicos de todas las edades.

La programación incluye funciones de cine en el Cine Teatro Antonio Lafalla y el tributo a Michael Jackson que tendrá lugar el sábado por la noche. También se realizarán actividades vinculadas al Día del Inmigrante, con actos conmemorativos y la entrega de premios de un concurso literario.

Por otra parte, Casa Salonia será sede de una capacitación gratuita de tango, mientras que en horas de la noche se llevará a cabo la milonga “La Romántica”, que reunirá a bailarines, músicos y aficionados del género.

Con una variada oferta artística y cultural Alvear suma espacios de formación, espectáculos y encuentros para la comunidad.