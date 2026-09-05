DÍA DEL MAESTRO: QUÉ PASA CON LAS CLASES EN MENDOZA ESTE VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Tanto docentes como auxiliares y estudiantes de estos tres niveles contarán con una jornada de descanso sin actividad en las aulas.

A nivel legal, no es un feriado nacional obligatorio para el comercio, los bancos ni la administración pública general. Sin embargo, para las instituciones educativas funciona como un día no laborable de carácter exclusivo , garantizando el cese de tareas docentes y administrativas.

Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre

La fecha rinde homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay.

Considerado el «Padre de la Aula», Sarmiento desempeñó un rol determinante en la organización de la educación pública y gratuita en la Argentina: