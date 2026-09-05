DÍA DEL MAESTRO: QUÉ PASA CON LAS CLASES EN MENDOZA ESTE VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Cada mes de septiembre reaparece una duda habitual dentro del ciclo lectivo: ¿hay clases el Día del Maestro? Este año, la conmemoración cae el viernes 11 de septiembre y afectará directamente el dictado de clases en la provincia de Mendoza y en el resto del país.
Día del Maestro: qué pasa con las clases en Mendoza
Aunque no está catalogado como un feriado nacional dentro del calendario oficial del Gobierno, la jornada funciona como asueto escolar para el ámbito educativo, por lo que no habrá clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario.
La medida alcanza a la comunidad educativa en general:
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Jardines de infantes (maternales e inicial)
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Escuelas primarias (públicas y privadas)
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Escuelas secundarias (orientadas y técnicas)
Tanto docentes como auxiliares y estudiantes de estos tres niveles contarán con una jornada de descanso sin actividad en las aulas.
¿Es feriado nacional o día no laborable?
A nivel legal, no es un feriado nacional obligatorio para el comercio, los bancos ni la administración pública general. Sin embargo, para las instituciones educativas funciona como un día no laborable de carácter exclusivo, garantizando el cese de tareas docentes y administrativas.
Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre
La fecha rinde homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay.
Considerado el «Padre de la Aula», Sarmiento desempeñó un rol determinante en la organización de la educación pública y gratuita en la Argentina:
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Maestro y político: nació en San Juan en 1811 y se formó de manera autodidacta. Fue gobernador de su provincia natal y, más tarde, Presidente de la Nación (1868-1874).
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Impulso a la educación: durante su presidencia promovió la Ley de Subvenciones y fundó más de 800 escuelas públicas, logrando que la matrícula escolar pasara de 30.000 a más de 110.000 alumnos.
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Bibliotecas e instituciones: creó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Biblioteca Nacional de Maestros.