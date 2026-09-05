El hombre, de 29 años, fue localizado por efectivos de Motorizada pocas horas después del hecho. Las características registradas por las cámaras de seguridad permitieron orientar la búsqueda.

La Policía de Mendoza detuvo en General Alvear a un hombre de 29 años, señalado como sospechoso de un robo cometido durante la madrugada en un comercio de avenida Alvear Este.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 de un transeúnte que advirtió movimientos sospechosos en el lugar. Según informó, observó a un hombre salir del comercio, cuya puerta de ingreso se encontraba dañada, y alejarse posteriormente en una bicicleta.

Al arribar, efectivos de la Comisaría 14° constataron que uno de los accesos había sido violentado y entrevistaron al propietario. Paralelamente, se revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes permitieron obtener características del presunto autor y orientar la búsqueda.

Con esa información, personal policial desplegó un patrullaje por la zona y, horas más tarde, efectivos de Motorizada localizaron en inmediaciones de Granaderos y Lisandro de la Torre a un hombre que coincidía con las características registradas.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a sede policial. Durante el procedimiento, también se secuestró un elemento vinculado a lo denunciado.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente.