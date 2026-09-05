Los cambios se aplican sobre los consumos registrados a partir del 1 de septiembre de 2026. Aunque a nivel general el impacto promedio es un leve incremento del 2,7% debido a los precios mayoristas nacionales, las facturas residenciales de los hogares registrarán bajas gracias a una ampliación en el esquema de subsidios.

Las modificaciones principales según el tipo de usuario incluyen :

Hogares con subsidio (Régimen SEF)

Los usuarios incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) verán una reducción de entre el 0,5% y el 6% en sus boletas.

Ahorro en pesos: Representa una baja de entre $2.700 y $14.000 por bimestre, dependiendo del nivel de consumo.

Motivo del cambio: La Secretaría de Energía de la Nación elevó el tope del bloque subsidiado de 150 kWh a 200 kWh mensuales. Además, aplicó una bonificación extraordinaria del 25% sobre esos primeros 200 kWh (en agosto había sido del 16,59%).

Hogares sin subsidio (Tarifa Plena)

Los residenciales que pagan tarifa completa también experimentarán una leve reducción debido al recálculo de costos nacionales.

Reducción: La baja oscilará entre el 0,35% y el 0,8%.

Ahorro en pesos: Significará un descuento de entre $200 y $9.000 por bimestre.

Beneficios para sectores productivos y entidades

Clubes y entidades de bien público: Se les extiende la bonificación extraordinaria del 25% en sus consumos.

Actividades estacionales: Se mantiene el mecanismo voluntario de estabilización de la factura para bodegas, frigoríficos, conserveras y secaderos, permitiendo distribuir los altos costos de los meses de mayor demanda a lo largo de todo el año.

El componente provincial de la factura, el Valor Agregado de Distribución (VAD), no sufrió modificaciones en esta oportunidad. Podés chequear si tu hogar cuenta con el beneficio ingresando tu número de ID de suministro en el portal de EPRE Mendoza Subsidios