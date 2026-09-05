La Asesoría de Gestión Ambiental llevó adelante una nueva jornada de capacitación sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), destinada a trabajadores de la empresa Fénix S.A., en el marco de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer el cuidado ambiental en General Alvear.

Previamente, el equipo técnico realizó una recorrida por las instalaciones de la planta para conocer cómo se gestionan los residuos en la actividad diaria. A partir de ese relevamiento, se diseñó una capacitación enfocada en la correcta gestión interna de los residuos y en la importancia de la separación en origen dentro de cada hogar.

Durante el encuentro se repasó el funcionamiento del sistema GIRSU en el departamento, la recolección diferenciada, los recorridos del servicio y la ubicación de los Puntos Limpios, promoviendo herramientas prácticas para una disposición responsable de los residuos.

Estas acciones buscan fortalecer el compromiso conjunto entre el Estado, las empresas y la comunidad para avanzar hacia una ciudad más limpia y sustentable.