Los rodados pertenecían a la flota policial y se encontraban fuera de servicio. Personal de Logística los reacondicionó y, a través de la Comisaría 14ª, fueron entregados a alumnos de la Escuela 1-136 «Maximiliano Leiva».

El Ministerio de Seguridad y Justicia recuperó bicicletas pertenecientes a la flota policial que habían quedado fuera de servicio y estaban destinadas a ser dadas de baja. Luego de ser reacondicionadas por personal de Logística, fueron entregadas a estudiantes de General Alvear para darles una nueva utilidad al servicio de la comunidad.

Los rodados habían sido utilizados durante años por efectivos de la Policía de Mendoza en tareas de patrullaje preventivo. Con el paso del tiempo y producto del uso, presentaron distintos desperfectos que hicieron que dejaran de estar operativos.

Antes de avanzar con su baja definitiva, personal de Logística evaluó las unidades y realizó los trabajos necesarios para recuperarlas y dejarlas nuevamente en condiciones de uso.

Una vez finalizado el reacondicionamiento, las bicicletas fueron destinadas a alumnos de la Escuela 1-136 Maximiliano Leiva. La entrega estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 14ª de General Alvear, como parte de las acciones de cercanía que la Policía desarrolla junto a instituciones educativas y la comunidad.

La iniciativa permitió recuperar bienes que habían cumplido su ciclo dentro de la flota policial y extender su vida útil con un nuevo destino. De esta manera, recursos que durante años estuvieron afectados a tareas de prevención vuelven a tener una función concreta, esta vez acompañando la vida cotidiana de estudiantes alvearenses.

La acción se suma al trabajo que la Policía de Mendoza desarrolla en el territorio, fortaleciendo el vínculo con instituciones y vecinos y promoviendo el aprovechamiento responsable de los recursos públicos.