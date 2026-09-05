La propuesta del Gobierno de Mendoza de ceder dos aviones a San Rafael y General Alvear para que continúen operando la Lucha tuvo respuesta sanrafaleina.

Desde el Municipio adelantaron que existe voluntad de continuar, aunque consideran que la transferencia de las aeronaves, por sí sola, no alcanza.

Con apoyo de decenas de entidades, el intendente Omar Félix elevó una nota al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, en la que detalló las condiciones que considera necesarias para garantizar la continuidad de la operatoria.

Un punto principal es la cantidad de aeronaves. El Municipio sostiene que dos aviones resultan insuficientes y plantea disponer de al menos tres, de modo que una unidad pueda funcionar como respaldo ante desperfectos o tareas de mantenimiento.

Además, San Rafael pretende que la cesión sea gratuita y por un período de entre ocho y diez años para darle previsibilidad al sistema.

REPARTIR LOS COSTOS

La propuesta enviada a la Provincia establece que Mendoza debería asumir los gastos vinculados al mantenimiento y taller de los aviones, seguros, material de siembra, infraestructura aeroportuaria, radares e información meteorológica.

Para los gastos operativos —combustible, pilotos, traslados, viáticos y alojamiento— se propone dividir la factura: 50% para la Provincia y el restante 50% para los municipios del Sur. Dentro de la participación municipal, San Rafael asumiría el 70% y General Alvear el 30%.

También se plantea constituir un fondo respaldado con recursos de la coparticipación para garantizar los aportes comprometidos y evitar que eventuales incumplimientos de alguna de las partes terminen generando costos adicionales para quien haya realizado sus pagos.

LOS NÚMEROS QUE SAN RAFAEL UTILIZA PARA DEFENDER EL SISTEMA

Desde el Municipio volvieron a plantear que la lucha “funciona”. Según los datos oficiales entre 1993 y 1998, cuando no se utilizó la lucha con aviones, el promedio de superficie afectada alcanzó las 11.000 hectáreas anuales. Entre 2005 y 2024, con el sistema administrado por la Provincia, ese promedio habría bajado a unas 5.300 hectáreas.

En las dos últimas campañas, ya con participación financiera directa de San Rafael y Alvear, se reportaron 2.300 hectáreas afectadas en 2024/25 y 2.900 en 2025/26.

“Había que demostrar si la Lucha Antigranizo era eficiente y los números dejan en claro que sí lo es. No hay peor ciego que el que no quiere ver”, sostuvo Félix, recordando las declaraciones realizadas por el gobernador Alfredo Cornejo en diciembre de 2024, cuando condicionó una eventual restitución del sistema a que se comprobara su efectividad.

UN ESFUERZO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO

Otro elemento que San Rafael llevó a la discusión es el esfuerzo económico realizado desde que la Provincia dejó de financiar íntegramente el sistema.

Durante la primera temporada bajo el nuevo esquema, Mendoza aportó aproximadamente $1.800 millones, mientras San Rafael destinó $1.204 millones y General Alvear $592 millones.

En la segunda campaña la Provincia aportó las aeronaves, parte del material pirotécnico y los radares, pero no realizó un desembolso monetario para la operación. San Rafael destinó entonces $1.141 millones y Alvear otros $489 millones.

De acuerdo con las cuentas municipales, entre ambas temporadas San Rafael afrontó alrededor de $2.667 millones, mientras que mediante el aporte incorporado a la factura eléctrica se recuperaron aproximadamente $1.861 millones.

Félix ratificó, además, que el adicional que pagan los usuarios en la boleta de la luz dejará de cobrarse en diciembre, aun cuando lo recaudado no llegue a cubrir la totalidad de los recursos destinados al sistema.

¿A QUIEN CORRESPONDE?

Más allá de los aviones, el financiamiento abrió nuevamente el debate respecto de quién tiene la responsabilidad de sostener la política de mitigación.

Desde San Rafael apelan a la legislación provincial para sostener que la defensa frente a contingencias climáticas como el granizo y las heladas corresponde al Gobierno de Mendoza.

En ese contexto, el intendente pidió que la discusión trascienda las diferencias partidarias y convocó a concejales y legisladores del departamento a respaldar el planteo ante la Provincia.

“Antes que la camiseta de cualquier espacio político está la camiseta de los sanrafaelinos”, expresó Félix.

La discusión ahora queda en manos del Ministerio de Producción. San Rafael está dispuesto a recibir las aeronaves y continuar con la Lucha Antigranizo, pero dejó en claro que no pretende asumir en soledad un sistema que considera de competencia provincial.