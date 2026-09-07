General Alvear se prepara para recibir a miles de visitantes el próximo sábado 26 de septiembre, cuando el Predio Ferial sea sede de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de General Alvear junto a 300 Producciones, reunirá música en vivo, gastronomía, artesanos y productores cerveceros, con una importante grilla artística y cuatro escenarios.

Ante la gran demanda que ya registra el sector turístico, desde la Cámara de Turismo convocan a vecinos que dispongan de casas o departamentos para ofrecer como alojamiento durante ese fin de semana.

“Estamos convocando a todos aquellos que tengan departamentos, casas disponibles y demás, para que se arrimen por la Dirección de Turismo”, explicó Walter Martínez, presidente de la Cámara de Turismo.

Según indicó, los alojamientos registrados se encuentran completos, por lo que se busca sumar alternativas de alojamiento no convencional para atender la llegada de visitantes. Los interesados podrán acercarse al Kilómetro Cero, donde recibirán asesoramiento y se coordinará una visita al inmueble para verificar que cuente con las comodidades básicas para recibir turistas.

La iniciativa permitirá además conformar un registro de estos alojamientos y acompañar a sus propietarios en el proceso de inscripción correspondiente, de manera que puedan continuar ofreciendo el servicio en futuros eventos y temporadas.

La Fiesta de la Cerveza se consolida así como una propuesta que, además de su atractivo cultural y artístico, genera movimiento en distintos sectores de la economía local, entre ellos hotelería, gastronomía, comercio y servicios.