La Secretaría de Energía de la Nación estableció nuevos valores para la energía a partir de septiembre y dispuso modificaciones en el esquema de subsidios que beneficiarán a los usuarios residenciales incluidos en el régimen de subsidio energético focalizado.

Según explicó en diálogo con FM VIÑAS el presidente del EPRE Mendocino, Cristian Azar, la principal modificación consiste en el incremento de la base de consumo subsidiada, que pasó de 150 a 200 kWh mensuales, además de incorporarse una bonificación extraordinaria adicional del 25% sobre esa base.

Los usuarios alcanzados por el régimen recibirán una mayor cantidad de energía a un precio subsidiado: ‘el impacto estimado será una reducción de entre $2.700 y $14.000 por bimestre, dependiendo del nivel de consumo y la categoría de cada usuario’, detalló.

En el caso de los usuarios residenciales que no cuentan con subsidios y abonan la tarifa plena, también se registrará una disminución: ‘la reducción será de entre 0,3% y 0,8%, lo que podría representar un ahorro de hasta $9.000 o $10.000 por bimestre‘, explicó.

Por otra parte, desde el área energética destacaron una herramienta especialmente destinada a los sectores productivos y entidades que presentan un consumo estacional elevado: la estabilización de la factura.

El mecanismo permite que los usuarios con alta estacionalidad puedan solicitar que el monto de sus facturas se mantenga estable durante todo el año, evitando los fuertes incrementos que suelen producirse durante los meses de mayor consumo: ‘esta medida resulta particularmente importante para actividades como la industria y los establecimientos frigoríficos, que durante el verano incrementan considerablemente su demanda eléctrica’, asimismo desde el Gobierno provincial señalaron que esta alternativa responde a un pedido realizado durante años por distintas cámaras empresariales y que el costo financiero generado por el sistema de estabilización será absorbido por el Ministerio de Energía.

Otro de los puntos destacados es que el Valor Agregado de Distribución (VAD) no tuvo incrementos durante este trimestre, debido a que no se alcanzó el umbral establecido en función del incremento acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En cuanto a la aplicación de los nuevos valores, se aclaró que el beneficio rige desde el 1 de septiembre, aunque el impacto que cada usuario vea en su próxima factura dependerá del período de lectura correspondiente.

Azar durante su comunicación con FM VIÑAS explicó una situación que generó dudas entre algunos usuarios respecto de los cambios de categoría tarifaria.

El paso de una categoría residencial R1, R2 o R3 está determinado por el nivel de consumo: ‘cuando un usuario supera el límite establecido para una determinada banda, puede pasar automáticamente a una categoría superior, es decir un usuario que supera el nivel de consumo correspondiente a R2 puede pasar a R3, lo que modifica los valores aplicados en su factura’, concretó.

También hubo novedades sobre una de las obras energéticas más esperadas para el Sur provincial como lo es la construcción de la línea de alta tensión entre San Rafael y General Alvear: ‘ya se encuentra publicado el pliego provisorio para avanzar con el desarrollo de aproximadamente 100 kilómetros de línea de alta tensión de 132 kV, el proyecto contempla además la construcción de una estación transformadora en el Parque Industrial de San Rafael y la ampliación de la estación transformadora de General Alvear’, amplio.

Otro de los temas abordados fue una consulta recurrente entre los usuarios alvearenses ¿Por qué muchas veces se percibe que la electricidad tiene un costo elevado en comparación con otras provincias?

Desde el área energética provincial aclararon que todos los usuarios de Mendoza que pertenecen a la misma categoría tarifaria pagan el mismo valor por la energía, independientemente de cuál sea la distribuidora que les preste el servicio: ‘esto incluye a usuarios de General Alvear, San Rafael, Mendoza y otros departamentos, la factura eléctrica está compuesta por distintos componentes, uno determinado a nivel nacional, otro correspondiente al ámbito provincial y, finalmente, impuestos y tasas’, destaco.

Las diferencias entre provincias están vinculadas, entre otros factores, con el esquema tarifario que establece cada jurisdicción y con el valor agregado de distribución.

En Mendoza, el sistema contempla además un fondo compensador que permite que los usuarios paguen la misma tarifa dentro de una misma categoría, incluso cuando los costos de llevar el servicio eléctrico son mayores en zonas con población más dispersa.